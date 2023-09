Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau kann Schritt nach vorne machen

Am Sonntag bietet sich dem Team die Gelegenheit, in der Tabelle Boden gut zu machen. Ab 15 Uhr ist Tabellennachbar VfB Frohnhausen zu Gast, der einen Punkt mehr auf dem Konto hat. Jo Voß geht recht entspannt und gelassen an die Aufgabe gegen den Kontrahenten aus jenem Essener Stadtteil heran, in dem unter anderen der legendäre Helmut „Boss“ Rahn zu Hause war. Zwei Faktoren stimmen den Übungsleiter zuversichtlich. „Ich setze auf unsere Heimstärke. Außerdem kehrt Angreifer Levon Kürkciyan nach seiner Verletzungspause rechtzeitig wieder in den Kader zurück“, sagt der Coach. Ersetzen muss er allerdings nach wie vor die Langzeitverletzten Jan-Luca Geurtz, Fabian Berntsen und Leon Claaßen.