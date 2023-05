Trotz einer 1:4-Niederlage beim PSV Wesel SGE Bedburg-Hau hat den Klassenerhalt sicher

„Es waren nach diesem Spiel in der Kabine keine Freudengesänge zu hören, weil wir in der Liga bleiben. Doch wir sind natürlich froh, dass wir in dieser engen Gruppe den Klassenerhalt vorzeitig geschafft haben. Deshalb ist die Saison sicherlich ein Erfolg für uns“, sagte SGE-Trainer Sebastian Kaul, der jetzt am kommenden Sonntag ganz entspannt in seine letzte Partie als Coach des Landesligisten gehen kann. Kaul, der erst einmal eine Auszeit vom Fußball nimmt, hatte noch vor Wochen befürchtet, „dass es für uns bis zum letzten Spieltag ein Hauen und Stechen um den Klassenerhalt geben wird“. Jetzt geht es am Sonntag, 15 Uhr, in der Heimpartie gegen Fichte Lintfort nur darum, in der Tabelle eventuell noch den einen oder anderen Platz gutzumachen und dem erfolgreichen Trainer einen guten Abschied zu bereiten.