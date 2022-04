Fußball-Landesliga : Coach Sebastian Kaul hat nach Debakel Redebedarf

Bedburg-Hau Die SGE Bedburg-Hau enttäuscht beim Tabellennachbarn VfR Fischeln auf ganzer Linie und geht mit 1:6 baden. Für den einzigen Lichtblick sorgt der A-Jugendliche Justin van de Sandt.

Die SGE Bedburg-Hau erlebte am Donnerstagabend beim VfR Fischeln ein Debakel. Die Grün-Schwarzen kassierten beim Tabellennachbarn VfR Fischeln eine 1:6 (0:4)-Niederlage. Trainer Sebastian Kaul fand kaum Worte für die schwache Vorstellung seiner Mannschaft.

Bereits zur Halbzeit war die Partie entschieden. Die Gastgeber lagen nach einer halben Stunde durch Tore von Lars Werth-Jelitto (4.), Bartuhan Arslanoglu (20./30.) und Niklas Geraets (28.) mit 4:0 vorne. „Man sagt ja, Mentalität schlägt manchmal Qualität. Wir hatten aber beides nicht. Es war ein müder Auftritt, einfach blutleer“, sagte Coach Sebastian Kaul. „Es war eine komplett schwache Mannschaftsleistung. Natürlich haben wir große personelle Probleme. Und ich würde dem einen oder anderen ja auch mal eine Pause gönnen. Aber das in Fischeln, da fehlen mir die Worte. Immerhin haben wir den Klassenerhalt schon sicher. Es besteht auf jeden Fall noch Redebedarf.“ Nach der Pause gelang Robin Deckers der zwischenzeitliche Ehrentreffer (47.), ehe Ikuto Tokumuto mit einem Doppelpack das halbe Duzend für den VfR Fischeln voll machte (68./70.).

Wenigstens fand Coach Sebastian Kaul dann doch noch lobende Worte für einen Spieler: „Justin van de Sandt habe ich zur Halbzeit eingewechselt. Der hat seine Sache sehr gut gemacht und das an den Tag gelegt, was ich eigentlich von allen meiner Akteure sehen möchte.“ Justin van de Sandt ist eigentlich noch A-Jugendlicher bei den 05ern, wurde jetzt aber in den Landesliga-Kader befördert. Für die kommenden Aufgaben sieht der Übungsleiter schwarz: „Erst haben wir das Pokalspiel bei Alemannia Pfalzdorf. Dann kommt der Spitzenreiter SV Sonsbeck zu uns, die können hier Meister werden. Da wird mir jetzt schon ganz anders.“