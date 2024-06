Gute Nachricht für den Landesliga-Absteiger SGE Bedburg-Hau: Torjäger bleiben, Jasin Saiti geht

Nach dem äußerst unglücklichen Abstieg aus der Fußball-Landesliga gibt’s zeitnah eine gute Nachricht für die SGE Bedburg-Hau. Die beiden Torjäger bleiben an Bord. Levon Kürkciyan hat dem Verein am Montagabend seine feste Zusage gegeben. In der abgelaufenen Saison hatte er in 33 Meisterschaftsspielen 20 Treffer erzielt und fünf Torvorlagen beigesteuert und zählte damit zu den besten Offensivspielern der Liga. Zuvor hatte der 29-Jährige, der beim 1. FC Kleve auch schon seine Oberliga-Tauglichkeit unter Beweis gestellt hat, für den künftigen Bezirksliga-Rivalen Viktoria Goch Tore wie am Fließband geschossen. Sein Ex-Verein hatte offenbar starkes Interesse an einer Rückkehr ins Hubert-Houben-Stadion signalisiert. So muss sich die Viktoria jetzt anderweitig nach einem Nachfolger für den torgefährlichen Spielmacher Mehmet Boztepe umsehen. Der 36-Jährige wird seinen auslaufenden Vertrag in Goch wohl nicht verlängern.