Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau legt nach 0:3 Protest ein

Jefferson Gola (r.) hatte beim 0:3 gegen den TSV Meerbusch II erst in der Schlussphase die erste Chance für die schwache SGE. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Der TSV Meerbusch II soll am Donnerstagabend bei seinem Sieg einen Akteur eingesetzt haben, der nicht spielberechtigt war. Grund: Der Kicker war erst am Sonntag im Meerbuscher Oberliga-Team aufgelaufen.

Die SGE Bedburg-Hau hat am Donnerstagabend bei der 0:3 (0:3)-Niederlage im Nachholspiel gegen den TSV Meerbusch II auf dem Rasen drei Punkte verloren. Doch sie hofft, diese Zähler am Grünen Tisch noch aufs Konto zu bekommen. Die SGE hat Protest gegen die Wertung der Partie eingelegt. Grund: Der am Donnerstag zur Pause eingewechselte TSV-Kicker Joel Agbo hatte erst am vergangenen Sonntag wenige Minuten in der Meerbuscher Oberliga-Mannschaft gespielt. „Dieser Akteur hätte laut Spielordnung nicht eingesetzt werden dürfen, weshalb wir hoffen, mit unserem Protest Erfolg zu haben“, sagte Björn Mende, Vorsitzender der SGE.

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul hatte in der Partie gegen den um den Abstieg bangenden Gegner enttäuscht. Sie ließ in den ersten 45 Minuten alle geforderten Tugenden vermissen. Der Biss fehlte, die Zuordnung im Mittelfeld stimmte nicht, viele Bälle wurden leichtfertig verloren. So hatte der Gast keine Mühe, schon bis zum Seitenwechsel für klare Verhältnisse zu sorgen. Luca Flanelli (21.), Jacob Ballah (31.) und Dennis Massold (42.) trafen für den TSV II.

In den zweiten 45 Minuten kam die SGE Bedburg-Hau besser ins Spiel, ohne dabei zunächst nennenswerte Chancen kreieren zu können. Erst in der Schlussphase hatten Jefferson Gola, der mit einem Schuss das Tor knapp verfehlte, und Falko Kersten die Gelegenheit zum Ehrentor. „Wir haben in der ersten Hälfte nichts von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Nach der Pause haben wir es ein bisschen besser gemacht. Insgesamt war es ein gebrauchter Abend“, sagte Trainer Sebastian Kaul. Am Montag, 15 Uhr, tritt die SGE Bedburg-Hau jetzt beim VfL Tönisberg an.