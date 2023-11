Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau verpasst einen möglichen Sieg

Der VfB Speldorf hatte in der Partie zwar mehr Ballbesitz. Doch er brachte den Gegner nur relativ selten in größere Verlegenheit, weil die SGE Bedburg-Hau in der Defensive eine gute Leistung zeigte. Die besseren Chancen hatte der Gast bei seinen Kontern. Levon Kürkciyan hatte in der ersten Hälfte zwei gute Gelegenheiten, sein Team in Führung zu bringen. Die größte Chance gab es dann in der zweiten Hälfte, als Felix Beeker und Oussama Toumzine auf den gegnerischen Torhüter zuliefen, Beeker sich aber für einen Schuss entschied, den der Keeper an den Pfosten lenkte, statt zu seinem Mitspieler zu passen. „Das hätte das 1:0 sein müssen. Es ist sehr ärgerlich, dass wie diese große Möglichkeit ausgelassen haben“, sagte Voß.