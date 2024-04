Fußball-Landesligist verliert Heimspiel Für die SGE Bedburg-Hau verschärft sich die Lage im Abstiegskampf

In der 82. Minute gab es die Vorentscheidung und den Nackenschlag für die SGE. Jannis Schmitz, der von der Defensive des Gastgebers gut in Schach gehalten worden war, tankte sich über die linke SGE-Abwehrseite durch, legte den Ball mustergültig quer auf Alexander Puhe ab, der wiederum nur noch zum 2:0 aus kurzer Entfernung vollenden musste. In der Schlussphase scheiterten Levon Kürkciyan und nochmals Deckers am überragenden Gästetorwart Konst. So blieb es beim insgesamt verdienten Sieg des SV Biemenhorst, der weiter um den Titel mitspielen will. Die SGE, die auf den möglichen Relegationsplatz steht, muss dagegen am kommenden Sonntag bei der SV Hö.-Nie. einen Sieg einfahren, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Danach hat das Team noch sieben wichtige Partien vor der Brust.