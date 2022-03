Fußball : SGE Bedburg-Hau ist klarer Favorit gegen RSV Praest

Niederrhein Der Landesligist ist am Sonntagmittag Gastgeber für das punktlose Schlusslicht. Bis Donnerstagabend stand das Spiel noch auf der Kippe.

Die Partie in der Fußball-Landesliga zwischen der gastgebenden SGE Bedburg-Hau und dem RSV Praest wird am Sonntag, 15 Uh, wie geplant stattfinden. Das Aufeinandertreffen stand bis zum Donnerstagabend noch auf der Kippe, dann gab SGE-Coach Sebastian Kaul grünes Licht: „Wir werden definitiv spielen, gemäß der Tatsache, dass auf beiden Seiten alle Akteure bis dahin gesund bleiben. Bei uns hat der erste Spieler die Corona-Quarantäne verlassen, zwei weitere können sich am Sonntagmorgen noch freitesten lassen“, sagt Kaul.