Extraschicht SGE Bedburg-Hau muss nachsitzen

Der Jubel im IGETEC-Sportpark hielt sich am Sonntag in Grenzen. Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau hat zwar am letzten Spieltag seine Hausaufgaben erledigt und die SG Essen-Schönebeck mit 3:1 (2:1) geschlagen. Damit hat die Mannschaft die reguläre Saison mit 40 Punkten auf Platz 15 beendet, ist aber immer noch nicht gerettet. Immerhin ist der direkte Abstieg ausgeschlossen, da der Viertletzte VfB Frohnhausen das Essener Derby gegen den FC Kray mit 3:5 verlor und damit in die Bezirksliga absteigen muss. Aber die SpVgg. Steele feierte parallel ein überraschendes 1:0 beim SV Budberg und hat auf Relegationsrang 16 ebenfalls 40 Punkte auf dem Konto. In zwei Entscheidungsspielen muss jetzt ermittelt werden, wer anschließend in zwei weiteren Spielen gegen den 16. der Landesliga-Gruppe 1 um den Klassenerhalt kämpfen muss. Für die SGE Bedburg-Hau geht’s am Mittwoch, 5. Juni, ab 19 Uhr zunächst darum, sich auf dem Kunstrasenplatz am Steeler Langmannskamp eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Das Rückspiel folgt am kommenden Sonntag, 9. Juni, um 15 Uhr im IGETEC-Sportpark.