Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau reist selbstbewusst zum starken Aufsteiger

„Der Gegner ist in der Offensive ausgezeichnet aufgestellt. Vor allem die Konter sind brandgefährlich“, sagt Voß. „Wir haben aber unsere Hausaufgaben gemacht und sind gut vorbereitet. Unser Matchplan steht.“ In Biemenhorst dürfte vor allem die Abwehr der Gäste gefordert sein. Der Neuling hat in zehn Spielen bereits 40 Treffer erzielt – das ist mit Abstand Liga-Bestwert. Allein zwölf Tore gehen auf das Konto des 23-jährigen Torjägers Jannis Schmitz, der seine Mannschaft in der abgelaufenen Saison in die Landesliga geschossen hatte (30 Tore, 19 Vorlagen).