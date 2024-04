Abschied nach einer Saison Trainerduo verlässt die SGE Bedburg-Hau III

Wie schon in der vergangenen Spielzeit in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern, in der die SGE Bedburg-Hau III am letzten Spieltag den Klassenerhalt sicherte, steckt das Team jetzt wieder mitten im Kampf um den Ligaverbleib. Zurzeit steht es mit 22 Punkten und einem miserablen Torverhältnis von 42:81 auf Platz 14 und somit auf einen Abstiegsplatz.