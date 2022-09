Das Top-Spiel in der Kreisliga A : Aufsteiger bieten ein Tor-Spektakel

Die Neulinge SGE Bedburg-Hau II (schwarze Trikots) und Viktoria Winnekendonk lieferten sich ein mitreißendes Duell. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Klaus-Dieter Stade

Bedburg-Hau Fußball-Kreisliga A: SGE Bedburg-Hau II und Viktoria Winnekendonk trennen sich 4:4. Der Gastgeber zeigt eine glänzende Moral und holt dreimal einen Rückstand auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Per Feldberg

Respekt für diese starken Aufsteiger! Die SGE Bedburg-Hau II und Viktoria Winnekendonk sind in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern auch nach dem sechsten Spieltag noch ungeschlagen und haben sich damit in der Spitzengruppe festgesetzt. Die beiden Neulinge lieferten sich am Freitagabend ein hin- und mitreißendes Spiel im direkten Duell – inklusive eines Tor-Spektakels. Die Partie endete 4:4, wobei Gastgeber SGE bereits 0:2, 1:3 und 3:4 zurückgelegen hatte.

Die Kontrahenten tasteten sich in der Begegnung erst einige Minuten ab. Dann entwickelte sich ein schnelles Spiel zwischen den Strafräumen, echte Torchancen blieben aber zunächst noch aus. In der 45. Minute brachte Fabian Rasch die Viktoria per Kopfball nach einer Ecke in Führung. Nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Patric Liszewski auf 2:0.

Und dann nahm das Duell der Aufsteiger so richtig Fahrt auf. Beide Teams stellten unter Beweis, warum sie so gut in die Saison gestartet sind. Dennis Schouten (60.) verkürzte für die SGE Bedburg-Hau II auf 1:2 (60.). 240 Sekunden später stellte Fabian Rasch mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Doch der Gastgeber ließ sich davon nicht entmutigen und blieb im Spiel. Der eingewechselte Lars Nakotte brachte die SGE Bedburg-Hau in der 65. Minute auf 2:3 heran. Fünf Minuten später verwandelte Nakotte einen umstrittenen Elfmeter zum Ausgleich.

Doch auch Viktoria Winnekendonk zeigte Charakter und ging durch Oliver Berns (78.) erneut in Führung. Die SGE II hatte auch nach diesem erneuten Rückschlag noch eine Antwort parat. Jan Elsmann setzte in der 89. Minute mit seinem Tor zum 4:4 den Schlusspunkt hinter eine packende Partie.