Fußball-Kreisliga B : SGE Bedburg-Hau II und Viktoria Winnekendonk bejubeln Aufstieg

Kreis Kleve Die SGE II macht in der Gruppe eins mit einen 6:0-Sieg ihr Meisterstück. Die Viktoria kann in der Gruppe zwei nach einem 2:1-Sieg den Titelgewinn feiern.

Die Spitzenreiter der beiden Gruppen in der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern gaben sich am letzten Spieltag keine Blöße mehr. Die SGE Bedburg-Hau II machte in der Gruppe eins mit einem 6:0 (2:0)-Heimsieg gegen Alemannia Pfalzdorf II souverän ihr Meisterstück. Sie ging mit vier Punkten Vorsprung vor Verfolger Siegfried Materborn (3:3 bei der DJK Appeldorn) ins Ziel. In der Gruppe zwei musste Viktoria Winnkendonk beim 2:1 (2:0)-Erfolg in der Heimpartie gegen die DJK Twisteden II bis zum Schluss zittern, ehe die Aufstiegssause gestartet werden konnte. Verfolger TSV Wachtendonk-Wankum II (6:0 gegen den SV Veert II) hätte bei einem Remis der Viktoria noch den Sprung auf Platz eins geschafft.