Stand der Dinge vor dem Saisonstart SGE Bedburg-Hau II hat sich für die „gestärkte Kreisliga A“ gewappnet

Die SGE Bedburg-Hau II hat sich in ihrem zweiten Jahr in der Fußball-Kreisliga A endgültig etabliert. Nach Platz acht im ersten Jahr belegte das Team in der abgelaufenen Spielzeit Rang sieben. Und erneut stellte das Team in der Schlussphase der Saison einige Akteure an die dritte Mannschaft ab, um diese im Kampf um den Klassenerhalt zu unterstützen. Bald startet das Team in die neue Saison. Das ist der Stand der Dinge.