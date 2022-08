Fußball : SGE Bedburg-Hau II möchte sich in der Kreisliga A etablieren

Trainer Bernard Alijaj erwartet eine starke Liga. Foto: Per Feldberg

Bedburg-Hau Der Aufsteiger will eine gute Rolle spielen und peilt den Klassenerhalt an. Acht Neuzugänge müssen in die Mannschaft integriert werden.

Nach drei Jahren in der Fußball-Kreisliga B spielt die SGE Bedburg-Hau II in der neuen Spielzeit wieder in der Kreisliga A Kleve/Geldern. Damit konnte Trainer Bernard Alijaj bereits in seinem zweiten Jahr als Coach die erhoffte Meisterschaft in der Kreisliga B, Gruppe 1 und den Aufstieg feiern. „Für das sportliche Konzept des Gesamtvereins war es wichtig, dass wir den Ligenunterschied zur ersten Mannschaft verringert haben. Als A-Ligist können wir nun noch effektiver als wirklicher „Unterbau“ fungieren. Hier können und sollen Nachwuchsakteure an den Seniorenbereich herangeführt werden und natürlich auch Spieler, die auf dem Sprung in die erste Mannschaft sind.“

Das Saisonziel steht für Alijaj fest. „Natürlich wollen wir die Klasse halten und uns dort auch längerfristig etablieren.“ Dass dies jedoch in der neuen Saison mit einer 18er-Runde kein Selbstläufer wird, ist dem Routinier, der in der abgelaufenen Spielzeit immerhin noch in 15 Partien selbst auf dem Platz stand, auch klar. Natürlich müsse das Team nun eine neue Rolle annehmen. In der abgelaufenen Saison habe man in fast allen Partien die Favoritenrolle innegehabt und entsprechend auch die Spiele gestalten müssen. Dies werde sich nun ändern. „Wir werden taktisch deutlich variabler auftreten und uns natürlich auch in der höheren Klasse erst einmal zurechtfinden müssen. Hier ist dann auch die Einstellung der Spieler gefragt.“ Zumal die Pause für das Team zwischen dem letzten Meisterschaftsspiel und der Saisonvorbereitung doch sehr kurz war.

Als suboptimal bezeichnet Alijaj die Terminplanung. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sei man in der aktuellen Vorbereitung allerdings noch nicht so weit, wie gewünscht. „Da machen uns die Ferien und damit verbunden die Urlaubszeit schon einen Strich durch die Rechnung“, sagt der Coach. Zumal das Team acht Neuzugänge integrieren muss. Doch darin sieht Alijaj keine Problem. „In unseren drei Seniorenmannschaften herrscht immer ein gewisser Austausch. Das ist ja schon konzeptionell so vorgesehen, dass jedes Teams das andere bei Bedarf unterstützt.“