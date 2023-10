Fußball-Kreisliga A SGE Bedburg-Hau II will diesmal länger oben bleiben

Auch in ihrem zweiten Jahr in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern gehört die zweite Mannschaft der SGE Bedburg-Hau zu den Spitzenteams der Liga – zumindest in der Anfangsphase der Saison. Schon in der abgelaufenen Spielzeit hatte die Mannschaft als Aufsteiger für Furore gesorgt und nach zehn Spieltagen mit 21 Punkten Platz vier belegt.