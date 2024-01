Budenzauber in der Sporthalle in Kellen Robin Deckers schießt SGE Bedburg-Hau II zum Turniersieg

Beim Turnier, bei dem zehn Teams am Start waren, sicherte sich in der Vorrunde Siegfried Materborn (12 Punkte, 20:2-Tore) in der Gruppe A mit weißer Weste vor B-Ligist TuS Kranenburg (9, 14:6) den ersten Platz. Dritter wurde Ausrichter SV Donsbrüggen (6, 11:8) vor dem SV Griethausen (3, 6:22) und der DJK Rhenania Kleve (0, 2:15). Die SGE Bedburg-Hau II (12, 21:3) gab sich in der Gruppe B ebenfalls keine Blöße. Der SV Rindern II (7, 11:8), BV DJK Kellen (6, 10:7), SV Nütterden (4, 6:11) und SV Schottheide-Frasselt (0, 2:21) folgten auf den Plätzen.