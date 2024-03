Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A SGE Bedburg-Hau II jubelt über späten 1:0-Erfolg gegen den SV Walbeck

Die Gäste dagegen ließen die Köpfe hängen, denn die Mannschaft hätte nach einer engagierten Leistung und einem abwechslungsreichen Spiel zumindest einen Punkt verdient gehabt. Von Beginn an entwickelte sich in auf dem Kunstrasen in Hasselt eine kampfbetonte Partie, so wie es beide Trainer im Vorfeld vorhergesagt hatten. Dabei fanden die Gäste zunächst besser in die Partie, ohne jedoch zu einer Tormöglichkeit zu kommen.