Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau hat wieder mehr Alternativen

Bedburg-Hau Die Mannschaft hat einen erfolgreichen Saisonstart hingelegt. Am Sonntag trifft das Team auf den SV Scherpenberg. Die Personalsituation hat sich verbessert.

Die SGE Bedburg-Hau hat einen Traumstart in die Saison in der Fußball-Landesliga erwischt. Im heimischen IGETECH-Sportpark schlugen die Schützlinge von Coach Sebastian Kaul den hochgehandelten PSV Wesel am vergangenen Sonntag mit 2:1. Dieser Erfolg war nicht unbedingt zu erwarten gewesen, weil die personellen Sorgen vor dem Anpfiff groß waren. Doch das auf den Kunstrasen geschickte Personal beeindruckte mit Zweikampfstärke sowie hoher Effizienz beim Ausnutzen der Torchancen