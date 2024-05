Fußball-Landesliga SGE muss auf Nummer sicher gehen

Nach Möglichkeit schon am Sonntag, wenn ab 15.30 Uhr die Partie beim Tabellenelften DJK Arminia Klosterhardt auf dem Kunstrasenplatz am Hans-Wagner-Weg über die Bühne geht. Die so genannten Experten rechnen mit einer Begegnung auf Augenhöhe. Die Gastgeber, die über eine junge, hungrige Mannschaft gespickt mit erfahrenen Spielern verfügen, haben 49 Punkte und ein Torverhältnis von 54:60 auf dem Konto und stehen damit im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Trainer ist der ehemalige Zweitliga-Profi Marcel Landers, der im Sommer in sein sechstes Jahr als Arminen-Coach geht. „Die Klosterhardter haben eine eingespielte Mannschaft, die sich sicher am Sonntag vernünftig von ihren Anhängern in ihrem letzten Heimspiel verabschieden will. Das wird eine umkämpfte Partie, die wir nach Möglichkeit gewinnen wollen. Zumindest ein Punkt soll her“, sagt Jo Voß.