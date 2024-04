Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau verschenkt zwei Punkte

Von Anfang an war Feuer in der schnellen und intensiven Begegnung. Im Mittelfeld wurden schon viele, teilweise harte, Zweikämpfe geführt, und der Schiedsrichter ließ beide Mannschaften erst einmal an der langen Leine. Nach zehn Minuten hatte der Gastgeber seine erste Torchance, als Levon Kürkciyan den guten ESC-Torhüter Patrick Hollenbeck zu einer Glanzparade zwang. Doch in der 19. Minute war der Keeper machtlos, denn Kürkciyan erzielte mit einem Traumtor in den Winkel von der linken Strafraumkante die 1:0-Führung für die SGE. Es war sein 13. Saisontreffer.