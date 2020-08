Fußball-Kreispokal : SGE Bedburg-Hau steht im Niederrheinpokal

Kranenburg Der Landesligist siegt beim SV Nütterden klar mit 6:0, überzeugt aber nicht. Trainer Sebastian Kaul ist mit dem Auftritt seines Teams auch nicht zufrieden. Joachim Böhmer, Coach des A-Ligisten, lobt seine Mannschaft dagegen.

Die SGE Bedburg-Hau ist ihrer Favoritenrolle in der letzten Runde des Fußball-Kreispokals Kleve/Geldern nach Anlaufschwierigkeiten am Ende noch souverän gerecht geworden. Der Landesligist schaffte am Sonntag einen 6:0 (1:0)-Erfolg beim A-Kreisligisten SV Nütterden und hat damit den Niederrheinpokal erreicht. Allerdings bedurfte es schon einer Standpauke von Trainer Sebastian Kaul in der Halbzeitpause, um das Team auf Kurs zu bringen. „Ich bin in der Kabine etwas lauter geworden“, sagte Kaul, der auch nach 90 Minuten mit seinem Personal nicht zufrieden war. „Der Auftritt war nicht gut.“

Nach dem Wechsel erhöhte der Landesligist die Schlagzahl. Jetzt war mehr Tempo im Spiel der SGE. Robin Deckers (53.) verwandelte einen Elfmeter zum 2:0, nachdem er selbst gefoult worden war. Wenig später war die Partie endgültig entschieden, nachdem der Nütterdener Jouri Been nach einem Foul im Strafraum an Julius Kühn die Gelb-Rote Karte erhalten hatte. Falko Kersten verschoss den fälligen Strafstoß zwar. Doch mit einem Akteur mehr auf dem Platz hatte die SGE keine Mühe, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Christian Klunder (79., 90.) und Fabian Berntsen (85., 86.) stellten in der Schlussphase den Endstand her. „Wir hätten ein besseres Ergebnis verdient gehabt. Doch in Unterzahl fehlte uns in den letzten Minuten einfach die Kraft“, sagte Joachim Böhmer.