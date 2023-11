Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau feiert einen Erfolg der Marke besonders wertvoll

Die SGE Bedburg-Hau hat im Rennen um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga einen Sieg der Marke besonders wertvoll gefeiert. Das stark ersatzgeschwächte Team setzte sich am Sonntag beim bis dahin punktgleichen 1. FC Lintfort mit 1:0 (0:0) durch und hat nach dem vierten Spiel in Folge ohne Niederlage jetzt vier Zähler Vorsprung vor dem ersten der fünf Abstiegsplätze. „Ich ziehe den Hut vor der Leistung meiner Mannschaft. Sie hat trotz der Tatsache, dass wir personell auf der letzten Rille gefahren sind und gleich elf Spieler ersetzen musste, eine tolle Leistung gezeigt und sich diesen Erfolg mit großem Engagement erkämpft“, sagte Trainer Jo Voß.