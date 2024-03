Fußball-Landesliga Bittere Fußballtage für SGE Bedburg-Hau

Marvin Kresimon hatte in der fünften Minute der Nachspielzeit noch die große Chance, in einer vogelwilden Partie den Ausgleich zu erzielen. Doch Kresimon, der in Wolfsburg lebt, dort regelmäßig für einen Klub aktiv ist, aber ein Zweitspielrecht für die SGE hat, konnte seine Stippvisite in der Heimat nicht mit einem wichtigen Tor krönen. Er scheiterte aus kurzer Distanz am Weseler Schlussmann Sebastian Kaiser, kurz darauf war die Partie vorbei. Und die nächste Enttäuschung für den Landesligisten perfekt. „So ist das halt, wenn man unten steht. Dann fehlt einem auch das nötige Glück“, sagte SGE-Akteur Sezai Kezer beim Gang in die Kabine.