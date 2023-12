Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau trifft auf den Spitzenreiter

Die letzte Aufgabe vor der Winterpause steht am Freitag für die SGE Bedburg-Hau in der Fußball-Landesliga an. Und die Partie hat es in sich, denn Tabellenführer Blau-Weiß Dingden tritt um 19.30 Uhr im IGETEC-Sportpark an. „Da wartet ein hartes Stück Arbeit auf uns“, sagt SGE-Coach Jo Voß. Allerdings weiß er auch um die Stärke seiner Mannschaft, die immerhin seit acht Begegnungen ungeschlagen ist „Wir werden uns auf keinen Fall verstecken und wollen natürlich alles versuchen, um dem Favoriten ein Bein zu stellen“, so Voß.