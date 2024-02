Fußball-Landesliga Die Unentschieden-Könige wollen künftig häufiger mal gewinnen

Schon am Samstag bietet sich der SGE Bedburg-Hau die erste Gelegenheit, wenn um 15 Uhr die Nachholpartie gegen den FC Kray im heimischen IGETEC-Sportpark angepfiffen wird. „Der Gegner ist schon eine Hausnummer. Dennoch wollen wir unsere gute Serie bestätigen. Auf jeden Fall sollen die drei Punkte in Bedburg bleiben“, sagt Jo Voß vor der wichtigen Begegnung. In der Winterpause hat sich bei der SGE im personellen Bereich so einiges getan. So hat Routinier Falko Kersten seinen Rücktritt vom Rücktritt angekündigt und wird ebenso wie Neuzugang Kosovar Demiri (SV Hönnepel-Niedermörmter) zur Verfügung stehen. Die Hoffnungen ruhen auch auf Jan-Luca Geurtz. Der mit Vorschusslorbeeren von Viktoria Goch verpflichtete Angreifer hatte sich früh eine schwere Verletzung zugezogen, ist inzwischen aber einsatzbereit. Nur Mannschaftskapitän Fabian Berntsen (Meniskusverletzung) muss sich noch etwas gedulden.