Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau setzt im Abstiegskampf auf die Heimstärke

Jo Voß spürt in dieser wichtigen Saisonphase, in der der Kampf um den Ligaverbleib höchste Priorität besitzt, das Vertrauen und die Rückendeckung seitens des SGE-Vorstandes. „Ich stehe auch im engen Kontakt und Austausch mit dem Sportlichen Leiter Dilek Özden“, so Voß, der hofft, dass der verletzte Angreifer Jan-Luca Geurtz vielleicht in drei, vier Wochen wieder eine Option für den Saison-Endspurt ist. Geurtz laboriert schon länger an einer hartnäckigen Sprunggelenksverletzung.