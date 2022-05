Fußball : SGE Bedburg-Hau feiert einen Kantersieg zum Saisonabschluss

Bedburg-Hau Der Landesligist verabschiedet sich mit einem 5:0-Erfolg gegen den VfL Rhede in die Sommerpause. Tom Versteegen erzielt einen Hattrick.

In der 28. Minute war es dann so weit: Fabian Berntsen scheiterte zunächst am Pfosten, doch im Nachsetzen erzielte Tom Versteegen das 3:0, der damit einen Hattrick erzielte. Auch nach dem Seitenwechsel war die SGE Bedburg-Hau die klar bessere Mannschaft und hatte durch Raven Olschewski die nächste gute Gelegenheit (48.), ehe Henrik Schümmer wenig später am Rheder Keeper Marius Bauhaus scheiterte (60.).