Schützenfeste 17 Treffer: SGE Bedburg-Hau ist nicht zu bremsen

Mit insgesamt 17 Treffern hat sich die SGE Bedburg-Hau am Wochenende in zwei Testspielen gegen ambitionierte Gegner etwas den Frust über den Abstieg aus der Fußball-Landesliga von der Seele geschossen. Bemerkenswert: Die Schützlinge von SGE-Coach Jo Voß schossen ihre jeweiligen Kontrahenten bereits im ersten Abschnitt förmlich aus den Schuhen. Am Freitagabend überrollte die SGE den A-Ligisten TSV Weeze schon bis zum Halbzeitpfiff mit 7:0, Endstand 8:0. Die Torschützen waren Levon Kürkciyan (4), Jan-Luca Geurtz, Christoph Gorißen sowie die Neuzugänge Tim Helmus und Timon Janssen.