Fußball-Landesliga Personallage bei der SGE Bedburg-Hau wird immer enger

Bedburg-Hau · Die Mannschaft muss auch in der Heimpartie am Sonntag gegen den SV Scherpenberg wieder auf wichtige Spieler verzichten. Dennoch will das Team versuchen, den Abstand in der Tabelle zu den fünf Abstiegsplätzen weiter auszubauen.

27.10.2023, 12:23 Uhr

SGE-Trainer Jo Voß erwartet einen offensivstarken Gegner. Foto: Jakob Klos

Von Hans Sterbenk