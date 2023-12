Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau setzt ihre Serie gegen den Spitzenreiter fort

In der Folgezeit wurde die Partie hektischer, wozu auch der Schiedsrichter mit strittigen Entscheidungen beitrug. BW Dingden übernahm wieder die Kontrolle über das Spiel. Der Gastgeber versuchte, über Konter Nadelstiche zu setzen. Eine große Möglichkeit hatte die SGE noch in der 75. Minute, als Kürkciyan den Ball aus aussichtsreicher Position nicht im Tor unterbringen konnte – es blieb beim 1:1. „Wir waren in der ersten Hälfte nicht mutig genug. In der Pause haben wir taktisch umgestellt und dadurch mehr Zugriff auf das Spiel bekommen“, sagte SGE-Trainer Jo Voß.