Prominenter Coach beim Gegner SGE Bedburg-Hau verpasst beim Debüt von David Odonkor einen Sieg

Seine Mannschaft war in der 21. Minute durch einen Treffer von Robin Decks mit 1:0 in Führung gegangen. Anschließend vergab sie die Gelegenheit, den Vorsprung auszubauen. „Die DJK Mintard hat uns in der Offensive einige Räume angeboten, die wir aber nicht konsequent genug genutzt haben, weil unser Passspiel in einigen Szene nicht genau genug war“, sagte Voß. Der Gegner kam nach einer Stunde zum Ausgleich. Kapitän Leander Derksen brachte die SGE Bedburg-Hau nur vier Minuten später erneut in Führung. Doch am Ende musste sich das Team mit dem schon elften Remis der Saison begnügen.