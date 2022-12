Fußball-Landesliga Die SGE Bedburg-Hau stoppt ihre Niederlagenserie

Kaul stellte dann für die zweite Halbzeit taktisch um. „Denn Genc Osman war am Drücker. Und ich wollte wieder mehr Stabilität in unseren Auftritt bringen“, so der Trainer. Ein großes Lob sprach er Niklas Puff, Keeper Nummer drei im Kader, der am Samstag einspringen musste, aus. „Er hat in dieser Phase alles weggeholt, was für Gefahr hätte sorgen können.“