Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau belohnt sich erneut nicht für ein gutes Spiel

Der Landesligist setzte in der Abwehr erneut auf eine Dreierkette, nachdem er mit dieser Taktik eine Woche zuvor beim 1:1 gegen die DJK BW Mintard in der Defensive schon sicher gestanden hatte. Auch in Lowick ließ die Mannschaft kaum Chancen des Gegners zu. Nur einmal stimmte in der ersten Halbzeit die Abstimmung nicht ganz, was die Sportfreunde Lowick direkt zu ihrem Führungstreffer durch Taric Boland (31.) nutzten.