SGE Bedburg-Hau gegen SV Hönnepel-Niedermörmter Verlieren verboten im Duell der Nachbarn

Das Duell der Nachbarn in der Fußball-Landesliga steigt unter Flutlicht. Die SGE Bedburg-Hau hat bereits am heutigen Freitag, 19.45 Uhr, die SV Hönnepel-Niedermörmter zu Gast. Es ist eine Partie, in der für die Kontrahenten eine Menge auf dem Spiel steht. Und es kann deshalb für beide Teams nur eine Devise geben: Verlieren verboten. Dies gilt in besonderem Maße für die Gäste, die mit nur einem Punkt auf dem Konto am Tabellenende stehen. Aber auch die SGE hat noch nicht so richtig in die Spur gefunden, weil ihr die nötige Konstanz fehlt. Sie liegt aktuell mit zwölf Zählern auf dem eventuellen Relegationsplatz.