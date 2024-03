Fußball SGE Bedburg-Hau ist vor dem Top-Torjäger der Landesliga gewarnt

Beim Abstiegskandidaten FSV Duisburg endete am vergangenen Sonntag eine beeindruckende Erfolgsserie der SGE Bedburg-Hau: Zwölf Spiele in Folge war der Fußball-Landesligist ungeschlagen, doch in Duisburg setzte es eine 2:3-Niederlage. „Wir haben es dem Gegner leicht gemacht“, sagte Trainer Jo Voß. Die Gelegenheit, die Scharte auszuwetzen, bietet sich seinem Team am Sonntag um 15.30 Uhr, wenn der SV Budberg bei der SGE spielt.