Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau muss sich in der Offensive steigern

Um das zu schaffen, bedarf es vor allem einer deutlich besseren Chancenverwertung. Die Defensivarbeit der Mannschaft stimmt eigentlich. In den vergangenen beiden Partien, in denen Voß in der Abwehr auf eine Dreierkette gesetzt hatte, ließ die SGE kaum Chancen des Gegners zu. „In der Defensive stehen wir sehr stabil. Jetzt müssen wir noch in der Offensive zulegen“, sagt Voß. Hier hapert es beim Abschluss und es fehlt die letzte Konsequenz und Genauigkeit im Spiel nach vorn.