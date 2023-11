Fußball-Landesliga Die SGE Bedburg-Hau ist nicht kaltschnäuzig genug

Der Gegner zählt zum Kreis der Titelanwärter. Der Oberliga-Absteiger FC Kray hat derzeit neun Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter BW Dingden, allerdings auch zwei Partien weniger ausgetragen. Für die Essener zählt deshalb am Mittwoch in Bedburg-Hau nur ein Sieg, um den Anschluss zu halten. „Wir wissen, dass eine sehr schwere Aufgabe gegen ein Team, das einige Akteure im Kader hat, die schon in höheren Klassen gespielt haben, auf uns wartet. Trotzdem rechnen wir uns natürlich Chancen auf einen Erfolg aus. Voraussetzung ist, dass wir in der Defensive so gut arbeiten, wie wir es in den meisten Partien bislang getan haben“, sagt Jo Voß.