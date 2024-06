Noch eine Extraschicht Die SGE Bedburg-Hau muss in die Relegation

Die Zitterpartie geht in die nächste Extraschicht. Für den Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau, der das erste Entscheidungsspiel um den rettenden Platz 15 in der Gruppe 2 mit 1:4 bei der SpVgg Steele verloren hatte, reichte es am Sonntag im Rückspiel nur zu einem 2:2 (1:1). Damit muss die Mannschaft von Trainer Jo Voß in der Relegation ran. Gegner ist die DJK Fortuna Dilkrath, die in den beiden Entscheidungsspielen um Platz 15 in der Gruppe 1 jeweils das Nachsehen hatte (0:1 und 0:2). Das Hinspiel findet am Mittwoch ab 19.30 Uhr in Dilkrath statt, die Entscheidung im Kampf um den Landesliga-Klassenerhalt fällt am kommenden Sonntag im IGETEC-Sportpark in Hasselt.