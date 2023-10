Fußball-Landesliga Christian Ploenes ist der Mann des Spiels beim 6:2 der SGE Bedburg-Hau

Die zweite Hälfte begann verhaltener, wobei die Gäste etwas mehr von der Partie hatten, ohne sich nennenswerte Chancen zu erarbeiten. Voß gefiel der Auftritt seines Teams in dieser Phase nicht. „Das ist alles zu verspielt, ihr müsst einfacher spielen“, rief der SGE-Coach seinen Akteuren zu. Die nahmen sich das zu Herzen. Christian Ploenes (67.) sorgte mit einem abgefälschten Schuss für das 5:2 und stellte in der 82. Minute nach einer Hereingabe von Sezai Kezer den Endstand her. „Wir wollten den Gegner unter Druck setzen und seine Schwächen ausnutzen. Das ist uns gelungen. Christian Ploenes war unser überragender Mann“, sagte Jo Voß.