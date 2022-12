Wichtiger Erfolg für Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau verlässt die Abstiegsplätze

Die SGE Bedburg-Hau hat in ihrem letzten Meisterschaftsspiel des Jahres den anvisierten Sieg geschafft. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul gewann am Samstag die Heimpartie gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord mit 4:2 (3:1) und überwintert auf einem Nichtabstiegsplatz. Der Gastgeber führte schon mit 3:0, dann wurde es noch einmal spannend und am Ende überaus hitzig. „Für uns ist es ganz wichtig, diesen Erfolg geschafft zu haben. Wir wollten in den letzten beiden Partien vor der Winterpause drei Punkte holen. Jetzt sind es sogar vier Zähler geworden. Darüber sind alle sehr glücklich“, sagte Trainer Sebastian Kaul.