Fußball-Landesliga 4:0 – SGE Bedburg-Hau feiert den ersten Sieg der Saison

Beide Mannschaften starteten nervös in die Partie. Danach hatten die Duisburger mehr vom Spiel und kamen durch Can Serdar zu einem Pfostenschuss (7.). Anschließend bot sich dem lauf- und kampfstarken Felix Beeker eine große Möglichkeit, doch er scheiterte am Duisburger Keeper (16.). Glück hatte die SGE in der 42. Minute, als Burak Bayram mit einem fulminanten Weitschuss das Lattenkreuz traf.