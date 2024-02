Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau setzt ihre Serie fort

Die SGE Bedburg-Hau hat einen Start nach Maß in ihr Fußballjahr 2024 erwischt. Der Landesligist schaffte am Samstag einen 4:2 (2:1)-Heimsieg im Nachholspiel gegen den Oberliga-Absteiger FC Kray und überstand damit bereits die zehnte Partie in Folge ohne Niederlage. Durch den Erfolg gegen den Tabellenvierten, dessen Aufstiegsambitionen einen Dämpfer erhielten, verbesserte sich das Team auf den zwölften Rang und vergrößerte den Vorsprung vor den Abstiegsplätzen auf vier Punkte.