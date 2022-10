Fußball-Landesligist feiert wichtigen Heimsieg : SGE Bedburg-Hau belohnt sich für ihren Aufwand

Bedburg-Hau Die ersatzgeschwächte Mannschaft gewinnt das Heimspiel gegen Arminia Klosterhardt mit 1:0. Jefferson Gola erzielt den Siegtreffer.

Die SGE Bedburg-Hau hat in der Fußball-Landesliga ersatzgeschwächt einen wichtigen Erfolg vor eigenem Publikum gelandet. Die Mannschaft gewann das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Arminia Klosterhardt verdient mit 1:0 (0:0). Jefferson Gola erzielte in der 74. Minute den Siegtreffer. Trainer Sebastian Kaul war begeistert von der Leistung seines Teams. „Ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment machen. Endlich haben wir uns für den Aufwand belohnt, den wir Woche für Woche betreiben. Wir haben bravourös gekämpft und auch mehr vom Spiel gehabt. Jetzt können wir am kommenden Sonntag entspannt in das Nachbarschaftsduell gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter gehen“, sagte Kaul.