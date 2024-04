Fußball-Landesliga SGE Bedburg-Hau möchte eine neue Serie starten

Aktuell belegt die SGE Bedburg-Hau Platz 16, der am Saisonende wahrscheinlich eine Extraschicht in der Relegation gegen den 16. der Landesliga-Gruppe 1 bedeutet. Die Chancen stehen ausgezeichnet, dass sich die Mannschaft am Sonntag auf Rang 15 verbessert, der in jedem Fall die Rettung bedeutet, weil der ehemalige Oberligist SV Straelen auf einen Start in der Landesliga verzichtet und in der nächsten Saison einen Neuaufbau in der Kreisliga A startet. Diesen Platz belegt aktuell die SpVgg Essen-Steele, die noch zwei Punkte Vorsprung, aber am Sonntag ein unangenehmes Auswärtsspiel bei Arminia Klosterhardt vor der Brust hat. Hingegen hat die SGE Bedburg-Hau eine Art Freispiel. Die Mannschaft tritt ab 15 Uhr beim abgeschlagenen Tabellenletzten SV Hönnepel-Niedermörmter an, der die Saison trotz der Chancenlosigkeit auf bemerkenswerte Weise durchzieht.