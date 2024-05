Fußball-Landesliga SGE ist immer noch nicht gerettet

Doch jetzt kommt’s: Auf Abstiegsplatz 17 folgt der VfB Frohnhausen, der nach dem überraschenden 3:2 in Lintfort 34 Punkte auf seinem Konto hat und damit am letzten Spieltag gleichziehen kann. Und bei eventueller Punktgleichheit geben Torverhältnis oder direkter Vergleich nicht den Ausschlag – dann müssen Entscheidungsspiele her. Soll heißen: Die SGE Bedburg-Hau muss am kommenden Sonntag gegen die SG Essen-Schönebeck wenigstens einen Punkt holen. Die SGE Bedburg-Hau geriet nach 13 Minuten in Rückstand. Nach einem Eckball kam Enes Bayram ungehindert zum Kopfball und sorgte damit für die 1:0-Führung der Hausherren. „Wir hatten für jeden Gegenspieler eine klare Zuordnung angeordnet“, ärgerte sich Jo Voß. Den nächsten Nackenschlag gab’s in Minute 21, als die Gastgeber über außen angriffen und Sezai Kezer den Ball zu kurz abwehrte – Rikiya Ohashi musste nur noch aus kurzer Distanz zum 2:0 vollenden. „Das war kein guter Auftritt in Hälfte eins von uns. Deshalb haben wir in der Halbzeitpause Tacheles geredet“ sagte Voß.