Fußball-Bezirksligist testet doppelt SGE Bedburg-Hau: Jo Voß sieht sein Team für den Pokalkracher gut gerüstet

Am Wochenende testete Fußball-Bezirksligist SGE Bedburg-Hau erneut doppelt. Am Freitagabend war zunächst der rechtsrheinische Bezirksligist SV Haldern, der in der vergangenen Saison auf den letzten Drücker den Klassenerhalt geschafft hatte, zu Gast im IGETEC-Sportpark in Hasselt. Ole Kook (6.) gelang früh die Halderner Führung, doch sein Mitspieler Phil Kurbjuhn (37.) besorgte per Eigentor den Ausgleich für die Gastgeber.