Fußball : SGE 2:1 – Deckers mit „Tor des Monats“

Bedburg-Hau Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SGE Bedburg-Hau – DJK Teutonia St. Tönis 2:1 (1:0). Kersten mit Nummer 101.

An der Hasselter Schulstraße hatten zunächst die Gäste die ersten gefährlichen Aktionen: Über die linke Seite wurde Brian Drubel in Szene gesetzt, doch SGE-Torwart Jason Olschewski parierte glänzend. Erneut war es Drubel, der nach einer Ecke mit dem zweiten Versuch in Olschewski seinen Meister fand (21.). Die ersten 25 Minuten gehörten dem aktuellen Tabellensechsten, doch dann übernahmen die Platzherren das Kommando. In der 32. Minute hatte Torjäger Falko Kersten noch Pech, als er mit einem Schuss aus halbrechter Position an Teutonia-Keeper Felix Burdzik per Fußabwehr scheiterte. Den daraus resultierenden Eckball konnten die Gelb-Grünen nicht aus der Gefahrenzone entschärfen, Kersten reagierte blitzschnell und drückte das Leder zum 1:0 über die gegnerische Torlinie. Es war der bereits 101. Treffer (!) für Kersten in vier Jahren, seit er für seinen aktuellen Verein auf Torejagd geht.