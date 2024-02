Fußball-Kreisliga A SG Kessel/Ho.-Ha. hat vergessen, wo das Tor steht

„Es war leider zu erwarten, dass wir in der Offensive Probleme bekommen. Da muss nach der Winterpause mehr kommen, wenn wir die Klasse halten wollen“, sagt von Kuczkowski. Die Lage ist zweifelsohne ernst. Aber der Trainer und seine Mannschaft nehmen die Mission Klassenerhalt optimistisch in Angriff. „Wir haben in vielen Spielen gezeigt, dass wir uns in der Liga nicht verstecken müssen. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt nur drei Punkte. Es gibt also keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken“, sagt „Kucze“.