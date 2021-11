Fußball-Kreisliga A : SG Kessel/Ho-Ha und der TSV Weeze II trennen sich 1:1

„Objektiv betrachtet geht die Punkteteilung am Ende in Ordnung“, sagte Gilbert Wehmen, Sportlicher Leiter der SG Kessel/Ho-Ha. Foto: Fupa

Kreis Kleve Das Resultat aus dem Spiel am Montagabend bringt beide Mannschaften nicht so recht weiter in Richtung Aufstiegsrunde. Unzufrieden waren die Trainer aber nicht.

Eine gerechte Punkteteilung gab es am Montagabend in der letzten Partie des 14. Spieltages der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern. Der TSV Weeze II und die SG Kessel/Ho-Ha trennten sich in einer bis zum Schlusspfiff umkämpften Begegnung mit 1:1 (0:1). Ein Remis, das beide Teams im Kampf um den fünften Tabellenplatz und der damit verbundenen Teilnahme an der Aufstiegsrunde nicht so recht weiterbrachte.

Die Gäste zeigten zunächst die reifere Spielanlage und gingen durch den elften Saisontreffer von Torjäger Peter Bodden in der 20. Minute auch verdient in Führung. Allerdings versäumte es die SG Kessel/Ho-Ha in der Folgezeit, die sich ihr bietenden Chancen zu nutzen, um den Vorsprung zu vergrößern.